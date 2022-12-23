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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета рассказал, сможет ли Салиба сыграть против «Вест Хэма»

23 Декабря 2022 • 13:08 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы центрального защитника Вильяма Салиба принять участие в следующем туре АПЛ против «Вест Хэма». Напомним, лондонское дерби между «канонирами» и «молотобойцами» состоится 26 декабря.

«Сыграет ли Салиба с «Вест Хэмом»? Давайте посмотрим, это зависит от того, в каком состоянии он вернётся. У нас есть данные, как он проявляет себя на тренировке. Сейчас его показатели не дотягивают до игры в старте», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, Салиба принимал участие на чемпионате мира в составе сборной Франции и получил серебряные медали турнира. При этом Уильям не был основным защитником команды Дидье Дешама.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Вильям Салиба
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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