Артета рассказал, сможет ли Салиба сыграть против «Вест Хэма»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета оценил шансы центрального защитника Вильяма Салиба принять участие в следующем туре АПЛ против «Вест Хэма». Напомним, лондонское дерби между «канонирами» и «молотобойцами» состоится 26 декабря.

«Сыграет ли Салиба с «Вест Хэмом»? Давайте посмотрим, это зависит от того, в каком состоянии он вернётся. У нас есть данные, как он проявляет себя на тренировке. Сейчас его показатели не дотягивают до игры в старте», – заявил Артета на пресс-конференции.

Напомним, Салиба принимал участие на чемпионате мира в составе сборной Франции и получил серебряные медали турнира. При этом Уильям не был основным защитником команды Дидье Дешама.