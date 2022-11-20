Защитник «Арсенала» Салиба может продолжить карьеру в «ПСЖ»

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Вильяму Салиба сообщает Sport.fr.

По сведениям источника, сам 21-летний француз готов вернуться в Лигу 1, где ранее выступал за «Марсель», «Сент-Этьен» и «Ниццу». Действующий контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб ведёт переговоры со своим футболистом о продлении соглашения.

Напомним, Салиба перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «канониров» 17 матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу.