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Защитник «Арсенала» Салиба может продолжить карьеру в «ПСЖ»

20 Ноября 2022 • 16:06 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

«ПСЖ» проявляет интерес к защитнику лондонского «Арсенала» Вильяму Салиба сообщает Sport.fr.

По сведениям источника, сам 21-летний француз готов вернуться в Лигу 1, где ранее выступал за «Марсель», «Сент-Этьен» и «Ниццу». Действующий контракт защитника с «Арсеналом» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает молодого футболиста в 50 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что английский клуб ведёт переговоры со своим футболистом о продлении соглашения.

Напомним, Салиба перешёл в «Арсенал» летом 2019 года из «Сент-Этьена» за 30 миллионов евро. В текущем сезоне защитник провёл в составе «канониров» 17 матчей, забив в них два мяча и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон ПСЖ Вильям Салиба
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