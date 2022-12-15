Вингер лондонского «Арсенала» и сборной Англии Букайо Сака остаётся на карандаше у «Манчестер Сити».

Руководство «канониров» давно планирует продлить соглашение 21-летнего игрока, истекающее в 2024 году, однако договорённость между сторонами по-прежнему не достигнута. Как утверждает журналист Грэм Бэйли, «Арсенал», вероятно, будет вынужден отпустить Саку в другой клуб, если футболист так и не поставит подпись под новым контрактом до начала следующего сезона. Главным претендентом на молодого англичанина считается «Манчестер Сити».

Букайо Сака отметился пятью голами и шестью ассистами в 20 матчах за «Арсенал» в нынешней кампании.