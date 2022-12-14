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«Арсенал» согласился выплатить «Уфе» 250 тысяч евро за Зинченко

14 Декабря 2022 • 14:24 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Лондонский «Арсенал» согласился выплатить «Уфе» компенсацию за то, что башкирский клуб воспитал защитника Александра Зинченко, ныне выступающего за «канониров». Об этом сообщил генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов.

«Та сторона не отказывается от обязанностей, мы все переговоры провели, всё нормально», — цитирует Газизова «РБ Спорт».

Напомним, что минувшим летом 25-летний Зинченко перешёл в «Арсенал» из «Манчестер Сити» за 35 миллионов евро. Теперь лондонский клуб обязан выплатить «Уфе» 250 тысяч евро.

Зинченко выступал за «Уфу» в период с 2015 по 2016 год. Всего в составе башкирской команды защитник провёл 33 матча, забив два мяча и отдав четыре голевые передачи.  

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Уфа Шамиль Газизов Александр Зинченко
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