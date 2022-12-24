Мойес – о предстоящем матче с «Арсеналом»: «Артета всегда был умным парнем»

Главный тренер «Вест Хэма» Дэвид Мойес высказался о Микеле Артете в преддверии матча с «Арсеналом».

«Канониры» под руководством Артеты возглавляют турнирную таблицу Английской премьер-лиги с 37 набранными очками после 14 туров, опережая «Манчестер Сити» на пять баллов. «Вест Хэм» занимает 16-ю строчку.

«Мойес всегда был умным парнем, – делится мнением об испанце рулевой «молотобойцев». – Он задержался в «Арсенале», поверил в себя, и в итоге добился успеха. Тренерам нужно давать время, чтобы преодолеть трудный период, и «Арсенал» сделал это, за что заслуживает уважения», – заявил шотландец.

Матч «Арсенала» против «Вест Хэма» состоится 26 декабря.