«МЮ» и «Арсенал» – главные фавориты на Фелиша

«Манчестер Юнайтед» и лондонский «Арсенал» в данный момент лидируют в гонке за нападающим мадридского «Атлетико» Жоау Фелишем, который вполне может покинуть свою команду в зимнее трансферное окно.

По информации от журналиста Экрема Конура в социальных сетях, «канониры» и «красные дьяволы» проявляют самый предметный интерес к футболисту и опережают другие команды в борьбе за португальца.

Сумма потенциального трансфера оценивается минимум в 120 миллионов евро. Если переход состоится, Фелиш станет самым дорогим футболистом в истории «Манчестер Юнайтед» или «Арсенала».