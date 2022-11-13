Ремсдейл — о преимуществе над «Манчестер Сити»: «Это ничего не значит»

Вратарь «Арсенала» Аарон Ремсдейл после победы на «Вулверхэмптоном» (2:0) в матче 16-го тура АПЛ высказался о лидерстве «канониров» в турнирной таблице английского чемпионата.

Напомним, что преимущество «Арсенала» над ближайшим преследователем «Манчестер Сити» теперь составляет пять очков. По мнению 24-летнего голкипера, сейчас этот отрыв не имеет никакого значения, так как близится перерыв, после которого может всё поменяться.

«После перерыва всё изменится, и мы должны вернуться в той форме, в которой закончили первую часть сезона», — цитирует Ремсдела Sky Sports.

Свой следующий матч «Арсенал» проведёт 26 декабря против «Вест Хэма». Встреча начнётся в 23:00 по московскому времени.