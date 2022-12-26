Венгер впервые после ухода из «Арсенала» посетил домашний матч клуба

Бывший наставник «Арсенала» Арсен Венгер впервые после ухода из лондонского клуба посетил домашнюю игру команды, пишет Daily Mail. Прямо сейчас «канониры» встречаются с «Вест Хэмом» в рамках 17 тура АПЛ.

Напомним, Венгер покинул «Арсенал» после окончания сезона-17/18 и с тех пор на домашних играх «пушкарей» не появлялся. Специалист возглавлял команду с 1996 года и три раза вместе с «Арсеналом» выигрывал чемпионат Англии.

Прямо сейчас подходит к концу первый тайм встречи и лидер лиги неожиданно уступает – 0:1, счёт с пенальти открыл Саид Бенрахма. Следите за самыми интересными событиями игры в трансляции от портала Liveresult.ru.