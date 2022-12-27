Мойес — о поражении от «Арсенала»: Я был доволен счётом до 53 минуты

Тренер лондонского «Вест Хэма» Дэвид Мойес поделился с журналистами мнением по поводу поражения своей команде в дерби с «Арсеналом».

Мойес сказал, что был доволен счётом до 53-й минуты, ведь «молотобойцы» минимально обыгрывали команду Артеты. Наставник «Вест Хэма» отметил, что его подопечные слишком много позволяли «канонирам» у своей штрафной.

«Я хотел, чтобы мы бросили им вызов, но во втором тайме мы пропустили ужасные голы. Мне не понравилось то, что мы делали после перерыва», - добавил Мойес.

Напомним, что «Арсенал» в итоге одержал волевую победу в лондонском дерби со счётом 3:1.