Павлюченко уверен в титуле «Арсенала»

Сегодня возобновляется чемпионат английской Премьер-лиги, не без оснований считающийся самым увлекательным и самым непростым в мире. Лидирует в турнирной таблице лондонский «Арсенал», который встретится с «Вест Хэмом».

Выступавший в прошлом в лондонском «Тоттенхэме» Роман Павлюченко поделился своим мнением о предстоящей игре. Он не сомневается в том, что «Арсенал» выиграет, да и вообще, видит клуб чемпионом страны в конце сезона.

- «Арсенал» уверенно движется к своему чемпионскому титулу и смотрится в этом сезоне очень грозно и надежно. Я считаю, что «канониры» спокойно возьмут свои три балла в убедительном стиле, - цитирует Павлюченко «ВсеПроСпорт».