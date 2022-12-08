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«Арсенал» и «Барселона» составят конкуренцию «ПСЖ» в борьбе за бразильского вундеркинда слухи

08 Декабря 2022 • 00:17 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

15-летний Эстеван из «Палмейраса» заинтересовал каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».

Ранее на бразильского юниора обратил внимание «Пари Сен-Жермен», планировавший включить его в сделку по Эндрику общей суммой на 93 млн евро. «Палмейрас» отказался от данного предложения и вот-вот продаст Эндрика «Реалу» за 72 млн евро, однако борьба за Эстевана ещё не закрыта: по информации Goal, вингер заинтересовал «Арсенал» и «Барселону» – оба клуба уже связывались с представителями игрока.

Эстеван пока не выступал за первую команду «Палмейраса», но произвёл впечатление на европейских скаутов своей игрой на юношеском уровне.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Палмейрас Арсенал Лондон ПСЖ
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