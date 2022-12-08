15-летний Эстеван из «Палмейраса» заинтересовал каталонскую «Барселону» и лондонский «Арсенал».

Ранее на бразильского юниора обратил внимание «Пари Сен-Жермен», планировавший включить его в сделку по Эндрику общей суммой на 93 млн евро. «Палмейрас» отказался от данного предложения и вот-вот продаст Эндрика «Реалу» за 72 млн евро, однако борьба за Эстевана ещё не закрыта: по информации Goal, вингер заинтересовал «Арсенал» и «Барселону» – оба клуба уже связывались с представителями игрока.

Эстеван пока не выступал за первую команду «Палмейраса», но произвёл впечатление на европейских скаутов своей игрой на юношеском уровне.