Артета рассказал, чего ждёт от дерби с «Вест Хэмом»

Наставник лондонского «Арсенала» Микель Артета пообщался с журналистами в преддверии дерби с «Вест Хэмом» в Английской премьер-лиге. Встреча состоится в понедельник, 26 декабря.

«Это опасный соперник, я знаю, как много Дэвид Мойес работал с командой. Он максимально увеличил потенциал клуба и вывел его на совершенно другой уровень. Я в ожидании очень тяжелого матча», - приводит слова испанского специалиста Mirror.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице Премьер-лиги с 5-очковым отрывом от ближайшего преследователя. В свою очередь «молотобойцы» располагаются лишь на 16-й строчке, находясь в одном балле от зоны вылета.