«Арсенал» - третья команда, забившая сто и более голов «Вест Хэму» в АПЛ

В Англии возобновились матчи национального первенства, лидирующий в турнирной таблице «Арсенал» принимал дома «Вест Хэм» и после первого тайма неожиданно оказался в отстающих. Однако во второй половине игры лондонцы забили три мяча и взяли свои три очка.

Второй гол «Арсенала» стал сотым, который лондонская команда забила в ворота «Вест Хэма» в рамках АПЛ, то есть начиная с 1992 года. Есть лишь еще два клуба, забивавшие «Вест Хэму» сто и более мячей - «Манчестер Юнайтед» со 103 голами, а также «Ливерпуль» со 100 голами.

С другой стороны, «Арсенал» забивал больше лишь в ворота одного клуба - «Эвертон», 117 мячей.