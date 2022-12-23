Артета: «Мы постарались максимально поддержать Уайта после его ухода из сборной»

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии защитника Бена Уайта, который ранее покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре по личным причинам. Напомним, ходили слухи, что причиной отъезда был конфликт со Стивом Холландом, который является ассистентом главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта.

«Бен покинул расположение сборной по личным причинам. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы поддержать его и окружить правильной средой. Он показывает исключительную игру. Этого мы и ждём от него в будущем», – цитирует Артету Daily Express.