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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Артета: «Мы постарались максимально поддержать Уайта после его ухода из сборной»

23 Декабря 2022 • 11:47 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Главный тренер лондонского «Арсенала» Микель Артета рассказал о состоянии защитника Бена Уайта, который ранее покинул расположение сборной Англии на чемпионате мира в Катаре по личным причинам. Напомним, ходили слухи, что причиной отъезда был конфликт со Стивом Холландом, который является ассистентом главного тренера «трёх львов» Гарета Саутгейта.

«Бен покинул расположение сборной по личным причинам. Мы постарались сделать всё возможное, чтобы поддержать его и окружить правильной средой. Он показывает исключительную игру. Этого мы и ждём от него в будущем», – цитирует Артету Daily Express.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Микель Артета Бен Уайт
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