Артета лично попросил «Арсенал» приобрести Асенсио

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета лично попросил руководство лондонского клуба приобрести нападающего мадридского «Реала» и сборной Испании Марко Асенсио уже в зимнее трансферное окно, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, 26-летний футболист определится со своим будущим после чемпионата мира в Катаре, где он представляет свою национальную команду.

Напомним, что действующее соглашение Асенсио с «Реалом» рассчитано до лета следующего года, поэтому возможно, что руководство «сливочных» не будет просить за своего игрока большие деньги, чтобы впоследствии не потерять его бесплатно. Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне Асенсио провёл за «Реал» 15 матчей, забив в них три гола и отдав три результативные передачи.