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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» может усилиться форвардом сборной Франции

19 Декабря 2022 • 23:36 Комментировать
Арсенал
...
Вест Хэм
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26.12 23:00

Форвард сборной Франции и мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать игроком лидера АПЛ – лондонского «Арсенала», пишет GOAL.

Немцы, по информации источника, потребуют от «канониров» чуть меньше 10,5 млн фунтов за переход игрока. Такая сумма связана с тем, что контракт Тюрама с его нынешним клубом заканчивается грядущим летом.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре основной форвард «Арсенала» Габриэл Жезус получил травму колена и теперь «канонирам» нужна замена. По мнению Микеля Артеты, Тюрам является идеальным кандидатом для этого.

25-летний Тюрам сыграл на чемпионате мира в Катаре пять матчей, в которых дважды отличился. За свой клуб в текущем сезоне он забил 13 голов в 17 матчах во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Маркус Тюрам
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АРСЕНАЛ ВЕСТ ХЭМ
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