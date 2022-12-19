«Арсенал» может усилиться форвардом сборной Франции

Форвард сборной Франции и мёнхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам может стать игроком лидера АПЛ – лондонского «Арсенала», пишет GOAL.

Немцы, по информации источника, потребуют от «канониров» чуть меньше 10,5 млн фунтов за переход игрока. Такая сумма связана с тем, что контракт Тюрама с его нынешним клубом заканчивается грядущим летом.

Напомним, что на чемпионате мира в Катаре основной форвард «Арсенала» Габриэл Жезус получил травму колена и теперь «канонирам» нужна замена. По мнению Микеля Артеты, Тюрам является идеальным кандидатом для этого.

25-летний Тюрам сыграл на чемпионате мира в Катаре пять матчей, в которых дважды отличился. За свой клуб в текущем сезоне он забил 13 голов в 17 матчах во всех турнирах.