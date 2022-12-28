Ширер: «Каземиро великолепно читает игру»

Бывший английский нападающий Алан Ширер восхитился выступлением полузащитника «Манчестер Юнайтед» Каземиро.

Коллектив Эрика тен Хага обыграл «Ноттингем Форест» в поединке Премьер-лиги (3:0), а Каземиро записал на свой счёт результативную передачу.

«Каземиро – лучший игрок матча. Он великолепно останавливал атаки соперников. Он понимает ситуацию на поле быстрее, чем кто-либо другой, умело пасует, помогает впереди. Он просто отлично читает игру, потрясающее выступление», – цитирует BBC Ширера.

После сегодняшней победы «красные дьяволы» всего на одно очко отстают от «Тоттенхэма», занимающего четвёртую позицию. При этом у «Юнайтед» остаётся один матч в запасе.