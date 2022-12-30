Фред лишил английского болельщика выигрыша в 1 миллион фунтов стерлингов

«Манчестер Юнайтед» переиграл «Ноттингем Форест» в матче семнадцатого тура английского чемпионата, забив аутсайдеру три безответных мяча. Но в том и дело, что было их три, а не два - и в результате некий английский любитель ставок лишился «джекпота» на миллион фунтов стерлингов.

Он угадал счет пяти матчей, в том числе и точные результаты матчей «Ливерпуля», «Челси» и «Арсенала», и ему оставалось угадать счет «Манчестер Юнайтед». Он поставил на 2:0, однако вышедший на замену Фред забил через десять минут после появления на поле, и вместо миллиона фунтов за шесть из шести фан, как сообщает derbyderbyderby.it, получил лишь утешительный приз в тысячу фунтов стерлингов.