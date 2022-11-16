Капелло высказался о словах Роналду

Известный итальянский экс-тренер Фабио Капелло поделился мнением об интервью Криштиану Роналду.

Высказав откровенные претензии в адрес «Манчестер Юнайтед» и своего нынешнего наставника Эрика тен Хага, португалец ухудшил и без того не самые лучшие отношения с клубом. Вероятно, уже совсем скоро сотрудничество сторон подойдёт к концу.

«Вполне возможно, что он решился на это ещё и из-за того, что находится в невыгодном положении, – рассказывает Капелло, выступая на Sky Sports Italia. – «Манчестер Юнайтед» – большой клуб, который заботится о своей репутации, а Роналду в нынешнем сезоне уже не считается важным игроком для команды. Откладывать решение этого вопроса больше некуда», – считает итальянец.