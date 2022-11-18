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Роналду: «Раньше у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером»

18 Ноября 2022 • 11:38 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
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27.12 23:00

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что до конфликта с наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, у него не было проблем ни с одним тренером и ни с одним клубом.

«Честно говоря, я был очень разочарован решениями «Манчестер Юнайтед» по отношению ко мне. Раньше у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером», – сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, португалец ранее заявил, что не уважает Эрика тен Хага, так как нидерландец не проявляет достаточное уважение по отношению к нему. Вполне вероятно, что «Манчестер Юнайтед» отпустит Роналду в зимнее трансферное окно.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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