Роналду: «Раньше у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду заявил, что до конфликта с наставником «красных дьяволов» Эриком тен Хагом, у него не было проблем ни с одним тренером и ни с одним клубом.

«Честно говоря, я был очень разочарован решениями «Манчестер Юнайтед» по отношению ко мне. Раньше у меня не было проблем ни с одним клубом и ни с одним тренером», – сказал Роналду в интервью журналисту Пирсу Моргану.

Напомним, португалец ранее заявил, что не уважает Эрика тен Хага, так как нидерландец не проявляет достаточное уважение по отношению к нему. Вполне вероятно, что «Манчестер Юнайтед» отпустит Роналду в зимнее трансферное окно.