Тен Хаг: «МЮ» добился очевидного прогресса с начала сезона»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг уверен, что его команда добилась серьёзного прогресса по ходу сезона.

«В начале сезона мы попросту были недостаточно хороши. Принимаясь за работу с клубом, я знал, что путь будет непростым, что нам предстоит проходить через такие неудачи, как матч с «Брентфордом» [0:4]. Это трудный проект, но я вижу, что мы значительно продвинулись вперёд с момента начала. Прогресс очевиден как по моим наблюдениям, так и по различным показателям, которые важны при нашем стиле игры», – цитируют тен Хага клубные источники.

На данный момент «Манчестер Юнайтед» занимает пятую позицию в Английской премьер-лиге с 26 набранными очками после 14 матчей.