Тен Хаг сравнил Рэшфорда с Мбаппе

Наставник «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг сравнил одного из лидеров своей команды Маркуса Рэшфорда с Килианом Мбаппе.

«С первого момента я осознал его огромный потенциал. Я считаю, что, в мире почти нет игроков, которые могли бы быть лучше него, за исключением Мбаппе», — приводит слова нидерландского тренера ESPN. По мнению специалиста, за последнее время английский форвард проделал огромную работу, улучшив свой уровень футбола.

Отметим, что контракт Рэшфорда с «красными дьяволами» истекает после текущего сезона. В составе «МЮ» Маркус выступает с 2016 года.