Источник: «Манчестер Юнайтед» не ведёт переговоры с «Атлетико» о трансфере Мораты

«Манчестер Юнайтед» и «Атлетико» не общаются по поводу возможного трансфера 30-летнего нападающего Альваро Мораты, сообщает журналист Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что руководство манкунианцев рассматривает Марату в качестве одного из кандидатов на замену Криштиану Роналду, с которым в ноябре был расторгнут контракт. Также в списке «красных дьяволов» находятся Гонсалу Рамуш из «Бенфики» и Коди Гакпо из ПСВ.

Действующий контракт Мораты с «матрасниками» рассчитан до лета 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Испании в 25 миллионов евро.

В текущем сезоне форвард провёл в составе «Атлетико» 19 матчей, забив в них пять голов и отдав одну результативную передачу.