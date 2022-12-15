Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат Испании. Ла Лига

Фелиш хочет перейти в «ПСЖ»

15 Декабря 2022 • 17:55 Комментировать
Арентейро
...
Атлетико М
22.12 23:00

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш хочет продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 23-летний футболист намерен перейти именно во французский клуб, а не в «Арсенал», как об этом сообщалось ранее. Ди Марцио отмечает, что «Атлетико» просит за своего футболиста 130-140 миллионов евро при рыночной стоимости в 50, так как не желает его терять.

Действующий контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему также проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне португалец провёл в составе «Атлетико» 18 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.  

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид ПСЖ Жоау Фелиш Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРЕНТЕЙРО АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 15 Декабря
17:55 · Испания. Ла Лига
Фелиш хочет перейти в «ПСЖ»
17:31 · Испания. Ла Лига
​«Реал» объявил о трансфере Эндрика официально
16:53 · Англия. Премьер-лига
​«Барселона» надеется подписать двух игроков «Манчестер Сити» слухи
16:45 · Англия. Премьер-лига
​Фелиш выбрал себе новый клуб слухи
16:43 · Испания. Ла Лига
Эндрик уже подписал контракт с «Реалом»
16:00 · Испания. Ла Лига
​Роналду продолжает тренироваться на базе «Реала»
14:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселона» прошлой зимой могла подписать Альвареса, но в итоге выбрала Обамеянга
14:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Барселоне» предложили подписать Рабио на правах свободного агента
14:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Фердинанд: «Тчуамени показал, почему играет за «Реал» Мадрид»
13:56 · Испания. Ла Лига
«Барселона» пока не знает, может ли подписывать игроков в январе
13:41 · Испания. Ла Лига
Хави: «Всегда хотел, чтобы «Барселона» подписала Форлана»
13:29 · Англия. Премьер-лига
«МЮ» готов уравнять любое предложение по Фелишу
13:23 · Испания. Ла Лига
Кроос: «Когда Хакими тренировался с нами в «Реале», я сразу понял, что он особенный»
13:03 · Англия. Премьер-лига
«Атлетико» предложил «Челси» двух своих форвардов
11:20 · Испания. Ла Лига
«Реал» не планирует летом покупать нового правого защитника
Все новости
Рекомендуем