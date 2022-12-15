Фелиш хочет перейти в «ПСЖ»

Нападающий «Атлетико» и сборной Португалии Жоау Фелиш хочет продолжить карьеру в «ПСЖ». Об этом сообщает журналист Джанлука ди Марцио.

По информации источника, 23-летний футболист намерен перейти именно во французский клуб, а не в «Арсенал», как об этом сообщалось ранее. Ди Марцио отмечает, что «Атлетико» просит за своего футболиста 130-140 миллионов евро при рыночной стоимости в 50, так как не желает его терять.

Действующий контракт Фелиша с «матрасниками» рассчитан до лета 2026 года. Ранее сообщалось, что интерес к нападающему также проявляет «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне португалец провёл в составе «Атлетико» 18 матчей, забив в них четыре гола и отдав три результативные передачи.