Кунья станет самым дорогим игроком в истории «Вулверхэмптона»

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья в скором времени станет футболистом «Вулверхэмптона». По информации от журналиста Фабрицио Романо, бразилец уже согласовал условия личного контракта с командой Хулена Лопетеги.

Сумма трансфера составит 50 миллионов евро. Это значит, что Кунья станет самым дорогим футболистом в истории «Вулверхэмптона». Клуб летом обновил свой трансферный рекорд, подписав Матеуса Нунеса из лиссабонского «Спортинга» за 45 миллионов евро. Впрочем, этот рекорд долго не продержался.

В данный момент клубы заканчивают бумажную работу. Кунья должен присоединиться к «Вулверхэмптону» в начале января, когда откроется трансферное окно.

Напомним, «волки» сейчас идут на последнем месте в турнирной таблице АПЛ.