Бывший игрок «Локомотива» Мурило заинтересовал «Атлетико»

Экс-защитник «Локомотива» Серкейра Мурило, в настоящее время выступающий за «Палмейрас», может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Однако отмечается, что нынешний клуб Мурило пока не планирует вести переговоры о его продаже.

Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.

Напомним, что в период с 2019 по 2021 год Мурило выступал за московский «Локомотив». В общей сложности в составе «железнодорожников» защитник провёл 71 матч, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.