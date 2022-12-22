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Бывший игрок «Локомотива» Мурило заинтересовал «Атлетико»

22 Декабря 2022 • 13:54 Комментировать
Арентейро
...
Атлетико М
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Через 8 ч. 18 мин.

Экс-защитник «Локомотива» Серкейра Мурило, в настоящее время выступающий за «Палмейрас», может перейти в мадридский «Атлетико». Об этом сообщает Bolavip.

По информации источника, в услугах 25-летнего бразильца заинтересован лично главный тренер «матрасников» Диего Симеоне. Однако отмечается, что нынешний клуб Мурило пока не планирует вести переговоры о его продаже.

Действующий контракт защитника с бразильским клубом рассчитан до конца декабря 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 6,5 миллионов евро.

Напомним, что в период с 2019 по 2021 год Мурило выступал за московский «Локомотив». В общей сложности в составе «железнодорожников» защитник провёл 71 матч, забив пять голов и отдав одну результативную передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Атлетико Мадрид Палмейрас Диего Симеоне Серкейра Мурило Трансферы футбола - зима 2023
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АРЕНТЕЙРО АТЛЕТИКО М
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