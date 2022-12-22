Канунников поделился воспоминаниями о тренировках с Халком и Витселем

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников вспомнил о том, как вели себя на тренировках экс-игроки петербургского клуба — бразилец Халк и бельгиец Аксель Витсель.

Напомним, оба футболиста представляли «сине-бело-голубых» в период с 2012 по 2016 год. В составе «Зенита» звёздные игроки смогли выиграть чемпионат России.

«Халк и Витсель — очень классные футболисты. Пускай на тренировках они могли местами неполноценно выкладываться, но делали всё качественно», — цитирует Канунникова «Матч ТВ».

В настоящий момент 36-летний нападающий Халк выступает на родине за «Атлетико Минейро», а 33-летний хавбек Витсель защищает цвета мадридского «Атлетико».