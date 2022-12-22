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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Канунников поделился воспоминаниями о тренировках с Халком и Витселем

22 Декабря 2022 • 16:44 Комментировать
Арентейро
...
Атлетико М
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Через 5 ч. 9 мин.

Бывший нападающий «Зенита» и сборной России Максим Канунников вспомнил о том, как вели себя на тренировках экс-игроки петербургского клуба — бразилец Халк и бельгиец Аксель Витсель.

Напомним, оба футболиста представляли «сине-бело-голубых» в период с 2012 по 2016 год. В составе «Зенита» звёздные игроки смогли выиграть чемпионат России.

«Халк и Витсель — очень классные футболисты. Пускай на тренировках они могли местами неполноценно выкладываться, но делали всё качественно», — цитирует Канунникова «Матч ТВ».

В настоящий момент 36-летний нападающий Халк выступает на родине за «Атлетико Минейро», а 33-летний хавбек Витсель защищает цвета мадридского «Атлетико».

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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Атлетико Мадрид Халк Атлетико Минейро Максим Канунников Аксель Витсель
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