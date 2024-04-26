Гюлер не намерен покидать «Реал»

Полузащитник мадридского «Реала» Арда Гюлер не хочет покидать свою команду в летнее трансферное окно. По информации от журналиста Фабрицио Романо, слухи о желании турка уйти в другую команду не соответствуют действительности.

19-летний Гюлер успел провести всего 5 матчей в нынешнем розыгрыше испанской Ла Лиги, где отметился одной результативной передачей. В первой половине сезона полузащитник не смог помочь своей команде из-за различных травм.

Ранее сообщалось, что в аренде Гюлера заинтересован целый ряд команд из чемпионата Испании. Напомним, прошлым летом хавбек обошёлся мадридскому «Реалу» в 20 миллионов евро.