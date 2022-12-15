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«МЮ» готов уравнять любое предложение по Фелишу

15 Декабря 2022 • 13:29 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» готов уравнять любое предложение, которое мадридский «Атлетико» получит за своего нападающего Жоау Фелиша. Об этом в социальных сетях сообщает журналист Низар Кинселла.

Напомним, Фелиш является одной из главных трансферных целей «красных дьяволов». Тренер команды Эрик тен Хаг видит в Жоау замену Криштиану Роналду, который ранее покинул манкунианцев на правах свободного агента.

Фелиш обойдётся потенциальным покупателям в сумму свыше 100 миллионов евро. Игрока также не прочь купить другие английские клубы в лице «Челси» и «Арсенала».

Жоау является самым дорогим футболистом в истории мадридского «Атлетико». Летом 2019 года «матрасники» заплатили за него «Бенфике» 120 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Манчестер Юнайтед Жоау Фелиш
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