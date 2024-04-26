Ракитич: «Реал» разумно проводит смену поколений, в отличие от «Барселоны»

Бывший полузащитник каталонской «Барселоны» Иван Ракитич выразил мнение, что команда очень быстро провела смену поколений. Хорвату нравится пример мадридского «Реала», который до сих пор сохраняет в команде некоторых ветеранов.

«Реал» разумно проводит смену поколений, в отличие от «Барселоны». Кроос и Модрич до сих пор находятся в клубе и присматривают за молодёжью. «Барселона» же слишком быстро решила провести смену поколений», – сказал Ракитич в подкасте Mics Pod.

Напомним, Ракитич выиграл с «Барселоной» Лигу чемпионов в 2015 году. Хорват открыл счёт в финальном матче против туринского «Ювентуса».