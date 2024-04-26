«Севилья» нашла нового нападающего

Центральный нападающий бельгийского «Серкль Брюгге» Кевин Денки может переехать в испанский чемпионат. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 23-летнего африканского футболиста заинтересована «Севилья». Эксперты Transfrmarkt оценивают стоимость игрока в 13 миллионов евро. Срок действующего трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины 2026 года.

«Севилья» неудачно выступает в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании. Андалусийский клуб набрал 37 баллов после 32 туров. Команда располагается на 13-й строчке в турнирной таблице Ла Лиги.