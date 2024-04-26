Хави попросит Эрика Гарсию остаться в «Барселоне»

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес намерен попросить центрального защитника Эрика Гарсию остаться в команде на следующий сезон. Напомним, нынешнюю кампанию бывший игрок «Манчестер Сити» проводит на правах аренды за «Жирону».

Как сообщает издание Sport, Хави хочется, чтобы Гарсия остался в команде летом. Тем не менее, футболист опасается, что как и раньше не будет получать регулярную игровую практику. Тем более, на позиции центрального защитника у «Барселоны» есть сразу несколько топ-игроков.

Напомним, Гарсия перебрался в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити», но так и не смог закрепиться в первой команде.