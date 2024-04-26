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Хави попросит Эрика Гарсию остаться в «Барселоне»

26 Апреля 2024 • 11:00 Комментировать
Лас-Пальмас
...
Жирона
1 4.30 X 4.00 2 1.80
27.04 15:00

Главный тренер каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес намерен попросить центрального защитника Эрика Гарсию остаться в команде на следующий сезон. Напомним, нынешнюю кампанию бывший игрок «Манчестер Сити» проводит на правах аренды за «Жирону».

Как сообщает издание Sport, Хави хочется, чтобы Гарсия остался в команде летом. Тем не менее, футболист опасается, что как и раньше не будет получать регулярную игровую практику. Тем более, на позиции центрального защитника у «Барселоны» есть сразу несколько топ-игроков.

Напомним, Гарсия перебрался в «Барселону» летом 2021 года из «Манчестер Сити», но так и не смог закрепиться в первой команде.

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Евро-Футбол.Ру,
Барселона Хави Эрнандес Жирона Эрик Гарсия ещё теги

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Сегодня, 26 Апреля
11:00
Хави попросит Эрика Гарсию остаться в «Барселоне»
10:50
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11:00 · Испания. Ла Лига
Хави попросит Эрика Гарсию остаться в «Барселоне»
10:50 · Англия. Премьер-лига
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