Луис Энрике – как вариант для трансформации «Атлетико»

Луис Энрике называется в числе претендентов на пост главного тренера мадридского «Атлетико». Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» размышляет о таком варианте.

Испанская пресса сообщает о том, что Луис Энрике может возглавить мадридский «Атлетико». Сам тренер говорит, что для обсуждения такой вероятности ему надо получить приглашение, которого пока нет. Тем не менее Луис Энрике как минимум не опроверг такой вариант в принципе. Напомним, что он остался без работы после чемпионата мира в Катаре, где сборная Испании вылетела на стадии 1/8 финала.

О том, что Луис Энрике может возглавить «Атлетико», говорилось ещё до мундиаля в Катаре. Ожидалось, что после чемпионата мира вне зависимости от результата он покинет национальную команду. Что касается самих «матрасников», то в отношении них пошли разговоры о смене тренера после провала в Лиге чемпионов.

Диего Симеоне, кажется, упёрся в потолок в «Атлетико». Его стиль игры не приносит успехов мадридцам. При этом «Атлетико» превратился в большой клуб, который может покупать дорогих игроков, но не может реализовать их потенциал. Наглядный пример – Жоау Фелиш. На чемпионате мира в Катаре он показал, как может здорово играть в атаке. Однако в контратакующем стиле «Атлетико» португалец настолько потерялся, что якобы готов уйти хоть в «Астон Виллу».

Когда заходит разговор про уход Симеоне, то основной вопрос в том, кто его сменит. Дело в том, что найти тренера такой же формации, практически невозможно. Назначение же наставника с другим стилем – это полное изменение парадигмы настоящего «Атлетико». Судя по всему, «матрасники» созрели для того, чтобы полностью менять стиль и переходить от неуступчивой контратакующей игры к привлекательно атакующей.

Луис Энрике в этом смысле выглядит для «Атлетико» тренером почти идеальным. Сборная Испании в принципе играла под его руководством довольно здорово, хотя порой и имела проблемы со взламыванием автобусов. Однако на клубном уровне эту задачу решать проще за счёт большего количества тренировок. В «Барселоне» у Луиса Энрике таких сложностей не возникало на постоянной основе.

В «Атлетико» Луис Энрике сможет построить атакующую команду, а проблемы с реализацией в атаке можно будет решать путём приобретения новых исполнителей. Его знание испанского рынка также может сыграть на пользу «матрасникам». Он изучил всех игроков, которые могут играть за сборную, так что понимает, кому под силу усилить «Атлетико».

Риск в назначении Луиса Энрике понятен. Его назначение – это настоящая революция для «Атлетико», которая вовсе необязательно пройдёт безболезненно. Луис Энрике довольно атакующий тренер, и большой вопрос, как «матрасники» смогут перестроиться на то, что обороняться придётся не количеством и бойцовскими качествами, а умением. При этом «Атлетико» очень важно попадать в зону Лиги чемпионов, а перестроечный сезон может выйти неудачным.

На самом деле, кажется, что «Атлетико» больше бы сейчас подошёл Унаи Эмери, но он занят в «Астон Вилле». Луис Энрике – это слишком резкий переход от Симеоне к атакующему футболу. С другой стороны, будет крайне интересно наблюдать за тем, как «матрасники» будут меняться.

Роман Андреев