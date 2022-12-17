«Эвертон», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов заинтересованы в Кунье

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья привлёк внимание более чем четырёх клубов, среди которых есть «Эвертон» и «Вулверхэмптон», выступающие в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает знаменитый журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу также проявляет лондонский «Арсенал». Кроме того, сами «матрасники» предлагали услуги своего футболиста «Челси», который сейчас занят поисками нового форварда.

Действующий контракт Куньи с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунья провёл в составе испанской команды 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.