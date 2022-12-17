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«Эвертон», «Вулверхэмптон» и ещё ряд клубов заинтересованы в Кунье

17 Декабря 2022 • 17:15 Комментировать
Арентейро
...
Атлетико М
22.12 23:00

Нападающий мадридского «Атлетико» Матеус Кунья привлёк внимание более чем четырёх клубов, среди которых есть «Эвертон» и «Вулверхэмптон», выступающие в Английской премьер-лиге. Об этом сообщает знаменитый журналист и инсайдер Фабрицио Романо.

Ранее сообщалось, что интерес к 23-летнему бразильцу также проявляет лондонский «Арсенал». Кроме того, сами «матрасники» предлагали услуги своего футболиста «Челси», который сейчас занят поисками нового форварда.

Действующий контракт Куньи с «Атлетико» рассчитан до лета 2026 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 20 миллионов евро.

В текущем сезоне Кунья провёл в составе испанской команды 17 матчей, отметившись в них двумя результативными передачами.   

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Евро-Футбол.Ру,
Атлетико Мадрид Эвертон Вулверхэмптон Матеус Кунья Трансферы футбола - зима 2023
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АРЕНТЕЙРО АТЛЕТИКО М
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