Рюдигер: «Германия может выиграть чемпионат Европы»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер высказался о перспективах сборной Германии на предстоящем чемпионате Европы – 2024.
«Я жду, что наша команда начнет добиваться результата. Посмотрите наши последние товарищеские игры. Такое ощущение, что мы можем стать чемпионами. А ведь пару месяцев назад все было в руинах», - передает слова немецкого футболиста Sky Sport Germany.
Финальный этап чемпионата Европы – 2024 состоится в Германии с 14 июня по 14 июля 2024 года. Поединки пройдут на десяти стадионах в десяти городах. Действующим победителем Евро является сборная Италии, обыгравшая в финальном матче команду Англии.
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