Беллингем включён в заявку на матч с «Реал Сосьедадом»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем всё же сможет принять участие в ближайшей игре против «Реал Сосьедада», которая состоится сегодня вечером в рамках чемпионата Испании.

По информации от журналиста Серхио Киранте, в последний момент «королевский клуб» включил англичанина в заявку на матч. Беллингем лично попросил главного тренера Карло Анчелотти внести его в состав. Англичанин хорошо отдохнул в последние дни, поэтому в игре против «Реал Сосьедада» он будет полон сил.

Беллингем в этом розыгрыше чемпионата Испании забил 17 голов. Больше него в Ла Лиге забил только Артём Довбик из «Жироны».