«Атлетико» проявляет интерес к защитнику «Лестера»

Защитник «Лестера» Чаглар Сёюнджю может продолжить карьеру в мадридском «Атлетико», сообщает AS.

По информации источника, руководство «матрасников» уже запросило информацию по 26-летнему турку, чтобы попытаться оформить его трансфер в январе следующего года.

Действующий контракт Сёюнджю с английским клубом рассчитан до лета 2023 года. Портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Турции в 22 миллиона евро.

В текущем сезоне защитник провёл в составе «лис» два матча, не отметившись в них результативными действиями. За «Лестер» Сёюнджю выступает с 2018 года. Ранее он защищал цвета немецкого «Фрайбурга».