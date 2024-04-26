Мостовой сделал прогноз на матч «Реал Сосьедад» - «Реал»

Бывший футболист московского «Спартака» Александр Мостовой поделился ожиданиями от поединка между «Реал Сосьедадом» и мадридским «Реалом» в чемпионате Испании.

«Реалу» на следующей неделе предстоит встреча с «Баварией». В Примере особой интриги нет, так что тренерский штаб может поберечь некоторых игроков. Тут поставлю на ничью», - передает слова Александра «ВсеПроСпорт».

Матч состоится сегодня, 26 апреля, на стадионе в Сан-Себастьяне. Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. В преддверии этого поединка «Реал Сосьедад» занимает шестое место в турнирной таблице, а «сливочные» являются лидерами.