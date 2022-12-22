Сёмин: «Думаю, у Мурило получится в «Атлетико»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника «железнодорожников» Мурило в мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересован лично наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Сёмин считает, что Мурило по силам заиграть в испанском гранде.

«Если Мурило перейдёт в «Атлетико», значит клуб видит в нём игрока, который будет выступать за эту команду. В Бразилии он себя хорошо проявил. Мурило физически очень одарённый футболист», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В настоящий момент Мурило выступает у себя на родине за «Палмейрас». В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.