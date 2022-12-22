Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сёмин: «Думаю, у Мурило получится в «Атлетико»

22 Декабря 2022 • 14:56 Комментировать
Арентейро
...
Атлетико М
1 15.00 X 5.50 2 1.20
Через 6 ч. 34 мин.

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал информацию о возможном переходе экс-защитника «железнодорожников» Мурило в мадридский «Атлетико».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бразильца заинтересован лично наставник «матрасников» Диего Симеоне.

Сёмин считает, что Мурило по силам заиграть в испанском гранде.

«Если Мурило перейдёт в «Атлетико», значит клуб видит в нём игрока, который будет выступать за эту команду. В Бразилии он себя хорошо проявил. Мурило физически очень одарённый футболист», — приводит слова Сёмина «РБ Спорт».

В настоящий момент Мурило выступает у себя на родине за «Палмейрас». В нынешнем сезоне защитник провёл 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал одну результативную передачу.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Атлетико Мадрид Палмейрас Юрий Сёмин Серкейра Мурило Трансферы футбола - зима 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРЕНТЕЙРО АТЛЕТИКО М
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 22 Декабря
16:13 · Россия. Премьер-лига
Агент высказался о возможном уходе Мишкича из «Урала»
15:38 · Россия. Премьер-лига
Романцев выступил против перехода РФС в Азию
15:31 · Россия. Премьер-лига
Пиняев озвучил свои пожелания на 2023 год
15:15 · Россия. Премьер-лига
В «Зените» высказались о контракте Сычевого с «Крыльями Советов»
15:03 · Россия. Премьер-лига
Пиняев назвал лучшего игрока РПЛ в 2022 году
14:56 · Россия. Премьер-лига
Сёмин: «Думаю, у Мурило получится в «Атлетико»
14:40 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Мы очень надеемся, что дисквалификация Барриоса будет отменена»
14:17 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Конате точно начнёт сборы с «Ахматом»
13:54 · Россия. Премьер-лига
Бывший игрок «Локомотива» Мурило заинтересовал «Атлетико»
13:51 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Переход в АФК никак не поможет нашему футболу»
13:27 · Россия. Премьер-лига
Колосков: «Буду выступать на заседании исполкома и выскажусь против перехода в АФК»
13:15 · Россия. Первая лига
«Рубин» в ближайшее время проведёт переговоры с Юраном
13:05 · Россия. Премьер-лига
Могилевец оценил результат сборной России на ЧМ-2014 1
12:59 · Россия. Премьер-лига
Пресс-атташе «Карабаха» опроверг интерес «Краснодара» к Андраде
12:53 · Россия. Премьер-лига
Колосков подробно рассказал процедуру возможного перехода РФС в Азию 1
Все новости
Рекомендуем