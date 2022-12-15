Жоау Фелиш не оправдал ожиданий за три с лишним года в «Атлетико», и уже зимой португалец наверняка сменит клубную прописку. По данным Mirror, 23-летний нападающий предпочитает перейти в лондонский «Арсенал».

После первой части чемпионата Англии «Арсенал» лидирует в турнирной таблице, опережая «Манчестер Сити» на пять зачётных баллов. Ранее главный тренер команды Микель Артета подтверждал намерения клуба усилить свой состав.

Эксперты портала transfermarkt оценивают Жоау Фелиша в 50 миллионов евро. При этом ранее сообщалось, что «Атлетико» намерен выручить за трансфер игрока вдвое больше.