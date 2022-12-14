«МЮ» не исключает вариант с трансфером Мораты

Нападающий мадридского «Атлетико» Альваро Мората может вернуться в Английскую премьер-лигу, где ранее выступал в составе «Челси». По информации от журналиста Роба Доусона, над трансфером испанского форварда задумывается «Манчестер Юнайтед».

Манкунианцы в данный момент находятся в поисках нападающего на замену Криштиану Роналду, с которым клуб ранее разорвал контракт. Среди вариантов у «красных дьяволов» также есть Коди Гакпо из ПСВ и Гонсалу Рамуш из «Бенфики».

Напомним, летом 2017 года Мората мог перейти из мадридского «Реала» в «Манчестер Юнайтед», но в итоге на «Олд Траффорд» оказался Ромелу Лукаку, а испанец отправился в лондонский «Челси», где так и не смог заиграть.