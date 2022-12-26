Гакпо по-прежнему хочет в «МЮ»

Нападающий ПСВ Коди Гакпо не изменил своего мнения по поводу приоритетов на будущее. Нидерландец хочет перейти в «Манчестер Юнайтед» и с нетерпением ждёт возможности присоединиться к «красным дьяволам» в январское трансферное окно.

По информации от журналиста Фабрицио Романо, Гакпо хотел перейти в «Манчестер Юнайтед» ещё летом, но тогда переход не состоялся. Коди отказался принимать предложения других клубов, чтобы дождаться зимы и наконец перебраться на «Олд Траффорд».

Сумма потенциального трансфера оценивается в 50 миллионов евро. Гакпо отметился 9 голами и 12 результативными передачами в нынешнем розыгрыше чемпионата Нидерландов.