Морган: «При Моуринью «МЮ» был сильнее, чем при тен Хаге»

Журналист Пирс Морган прокомментировал выступления «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне под руководством Эрика тен Хага. Напомним, ранее Морган взял интервью у нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который обрушился с критикой на клуб и своего главного тренера.

«Под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте в Премьер-лиге и выступает в плей-офф Лиги Европы, что является настоящим позором. При Моуринью команда и то была сильнее», – сказал Морган.

Ранее Роналду заявил в интервью Моргану, что не уважает тен Хага, так как нидерландец не проявляет уважения к нему.