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Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Морган: «При Моуринью «МЮ» был сильнее, чем при тен Хаге»

17 Ноября 2022 • 12:12 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Ноттингем Форест
1 1.30 X 5.60 2 10.50
27.12 23:00

Журналист Пирс Морган прокомментировал выступления «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне под руководством Эрика тен Хага. Напомним, ранее Морган взял интервью у нападающего «красных дьяволов» Криштиану Роналду, который обрушился с критикой на клуб и своего главного тренера.

«Под руководством тен Хага «Манчестер Юнайтед» идёт на пятом месте в Премьер-лиге и выступает в плей-офф Лиги Европы, что является настоящим позором. При Моуринью команда и то была сильнее», – сказал Морган.

Ранее Роналду заявил в интервью Моргану, что не уважает тен Хага, так как нидерландец не проявляет уважения к нему.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Манчестер Юнайтед Пирс Морган Эрик тен Хаг
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