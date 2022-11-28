Гакпо – об интересе «МЮ»: «Приятно это слышать»

Вингер сборной Нидерландов Коди Гакпо ответил на вопрос об интересе к себе со стороны «Манчестер Юнайтед».

23-летний футболист ПСВ забил два из трёх голов своей национальной команды на катарском мундиале, вызвав тем самым новую волну слухов о возможном переходе в один из европейских топ-клубов. Среди интересующихся по-прежнему фигурирует «Манчестер Юнайтед», планирующий приобрести игрока уже в январе.

«Конечно, это всегда приятно слышать, – отвечает Гакпо на вопрос об интересе «красных дьяволов». – Однако сейчас я полностью сосредоточен на чемпионате мира. Я просто делаю всё возможное и думаю о своей команде», – приводит Sky Sports слова новой звезды «оранжевых».