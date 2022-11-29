​Сборная Нидерландов озвучила состав на матч с Катаром

Сборная Нидерландов почти обеспечила себе выход в плей-офф чемпионата мира. Во вторник команда Луи ван Галя проведёт заключительный матч группового этапа – против Катара. С первых минут в составе «оранжевых» на поле выйдут такие игроки:

Нопперт, Тимбер, ван Дейк, Аке, Дюмфрис, Блинд, де Рон, де Йонг, Классен, Депай, Гакпо.

Матч сборных Нидерландов и Катара стартует в 18:00 по московскому времени. Следить за ходом поединка можно будет в текстовой трансляции на страницах портала LiveResult.

Ознакомиться со всеми турнирными раскладами перед последним туром в группе А можно в текстовой трансляции.