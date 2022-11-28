Даса: «Промес спокойно мог бы играть за сборную Нидерландов на чемпионате мира»

Защитник «Динамо» Эли Даса отреагировал на высказывание нападающего сборной Нидерландов Стевена Бергвейна, назвавшего игрока «Спартака» Куинси Промеса королём РПЛ.

По мнению Дасы, Промес мог бы представлять свою страну на чемпионате мира в Катаре, так как его уровень соответствует команде Нидерландов.

«Промес — хороший игрок. По мне, он спокойно мог бы играть за сборную», — цитирует израильтянина «Спорт-Экспресс».

В нынешнем сезоне 30-летний Промес провёл за «Спартак» 23 матча, забив в них 17 голов и отдав семь результативных передач.

В двух матчах группового этапа чемпионата мира сборная Нидерландов набрала четыре очка, которые позволяют ей возглавлять свой квартет. В следующем туре «оранжевые» встретятся с командой Катара. Эта игра состоится 29 ноября, и начнётся она в 18:00 по московскому времени.