​Ван Галь призывает прекратить разговоры о повязках в поддержку ЛГБТ

Так уж получается, что на чемпионате мира – 2022 обсуждают не только футбол. Одной из горячих тем остаются радужные капитанские повязки в поддержку ЛГБТ. ФИФА запретила футболистам выходить на поле в таких повязках, что вызвало возмущение в лагерях некоторых команд.

Комментарий по поводу радужных повязок дал главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Галь.

«Пришло время сосредоточиться на чемпионате мира. Пора отложить в стороны споры о радужных повязках и о других противоречиях. Давайте сосредоточимся на чемпионате мира», - сказал ван Галь журналистам.

Сборная Нидерландов ближайший матч проведёт 29 ноября – против Катара.