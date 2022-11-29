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Gollandiya Нидерланды 7 Senegal Сенегал 6 Ekvador Эквадор 4 Katar Катар 0
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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дальше без хозяев: сборная Катара трижды проиграла и покинула ЧМ, а Нидерланды выиграли группу

29 Ноября 2022 • 19:55 Комментировать (2)
Нидерланды
2:0
Катар
окончен

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Нидерланды и Катар.

Протокол игры  
Нидерланды2:0Катар
(1:0) Гакпо Коди26'  
(2:0) Де Йонг Френки49'  
Нопперт АндрисТимбер ЮрриенВан Дейк ВиргилАке Натан  52'Дюмфрис ДензелБлинд ДэйлиДе Рон Мартен 82' (Вегхорст Ваут ( 82') Де Йонг Френки 86' (Тейлор Кеннет ( 86') Классен Дэви 66' (Янссен Винсент ( 66') Депай Мемфис 66' (Бергёйс Стивен ( 66') Гакпо Коди 82' (Копмейнерс Тëн ( 82')
Запасные: Де Йонг ЛюкДе Врей СтефанСимонс ХавиБейло ЮстинДе Лигт МаттейсБергвейн СтевенПасвер РемкоФримпонг ЖеремиМаласиа ТиреллЛанг Ноа
Баршам МешаалРо-Ро Педро МигелХухи БуалемХассан АбделькаримМохаммед Исмаиль 85' (Ходер Мусаб ( 85') Ахмед ХомамАль-Хайдос Хассан 64' (Мунтари Мохаммед ( 64') Модибо Ассим 64' (Будьяф Карим ( 64') Хатим Абделазиз 85' (Алаэльдин Ахмед ( 85') Али Алмоез 64' (Асад Али ( 64') Афиф Акрам
Запасные: Аль-Хаджри СалемСальман ТарекВаад МохаммедХассан ЮсефГабер ДжассемАль-Хадрами НаифАль-Шееб СаадМазид Халид Мунир
29 ноября. Стадион "Эль-Байт".

 

Хозяин чемпионата мира 2022 перед последним туром уже никак не мог претендовать на плей-офф. Сборная Катара находилась на последнем месте с нулем набранных очков, а Нидерланды с Эквадором делили первую строчку, набрав по 4 балла. «Оранжевые» всё равно не стоило расслабляться в матче против Катара, были призрачные шансы остаться без плей-офф, хотя расклад для этого очень сложный.

Луи ван Гал рисковать не стал, выпустил в старте главную свою ударную силу – Коди Гакпо вместе с Френки Де Йонгом, Мемфисом Депаем и Дэви Классеном. Как раз эти парни и сделали результат, а именно – добыли победу для сборной Нидерландов. Будто бы пытаясь избавиться от лишней критики, «оранжевые» начали встречу бодро.

Уже на шестой минуте мог открывать счёт Блинд, которому мяч достался после не самой лучшей обработки Депая. Низом бил голландец, метров с 10 направив мяч точно по позиции голкипера сборной Катара. В следующем моменте Бершам уже мяч достать не смог, однако тут Депай промазал. Акробатический этюд в стиле Ришарлисона получился красивым, вот только не удалось направить мяч под перекладину.

А точным ударом отметился тот, чью цену чемпионат мира в Катаре уже знатно повысил. КОди Гакпо получил мяч от Классена, продвинулся по центру, не замечая сопротивления и с дуги штрафной площади пальнул точно в угол – 1:0. Далее наконец заиграл Катара. Афиф и Али даже совершили пару интересных забегов, несколько обостряющих подач поймали, но не хватало конкретики в завершении.

Сборная Нидерландов в перерыве оценила ситуацию и до нервной концовки решила не доводить. Всё тот же Классен начал вторую голевую атаку, на сей раз навес исполнив. Хухи неудачно сыграл в воздухе, продлив полёт мяча на Депая. Мемфис обязан был забивать, но с пары метров пробил в голкипера и только подоспевший Френки Де Йонг решил ситуацию – 2:0. И вновь пошла игра с небольшим преимуществом Катара, и вновь без опасных моментов.

Далее разбавили матч замены, третий гол голландцев, забитый рукой Бергхейса и быстро отменённый, а также опасный удар Хатема, парированный Ноппертом. И даже добавлено ко второму тайму было «всего» шесть минут. Всё на этом, сборная Катара прощается с домашним мундиалем, так и не набрав ни одного очка. А Нидерланды выигрывают группу и ждут соперника по 1/8 финала.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Катара сборная Нидерландов
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Комментарии (2)
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ARTUR
29 Ноября 2022 в 20:23
Зачем здесь нужен был Катар ?? Несправедливо всё же вот играть на чемпионате мира. Мне больше было по душе когда чемп проводился на континенте выигравших команд . Повышать популярность футбола можно другими способами,например провести турнир победителей европы ,азии и обоих америк . Для такого ,,футбольного ,, катара аж за глаза . Ван галу и сборной поздравления .
Element-22
29 Ноября 2022 в 20:11
Вот если бразильцы на данный момент, на мой взгляд, являются главными фаворитами турнира, то голландцы - самыми тёмными лошадками) совершенно не представляю, чего от них ждать в плоффе.
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