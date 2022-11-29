Дальше без хозяев: сборная Катара трижды проиграла и покинула ЧМ, а Нидерланды выиграли группу

В матче третьего тура группового этапа ЧМ-2022 сыграли Нидерланды и Катар.

Хозяин чемпионата мира 2022 перед последним туром уже никак не мог претендовать на плей-офф. Сборная Катара находилась на последнем месте с нулем набранных очков, а Нидерланды с Эквадором делили первую строчку, набрав по 4 балла. «Оранжевые» всё равно не стоило расслабляться в матче против Катара, были призрачные шансы остаться без плей-офф, хотя расклад для этого очень сложный.

Луи ван Гал рисковать не стал, выпустил в старте главную свою ударную силу – Коди Гакпо вместе с Френки Де Йонгом, Мемфисом Депаем и Дэви Классеном. Как раз эти парни и сделали результат, а именно – добыли победу для сборной Нидерландов. Будто бы пытаясь избавиться от лишней критики, «оранжевые» начали встречу бодро.

Уже на шестой минуте мог открывать счёт Блинд, которому мяч достался после не самой лучшей обработки Депая. Низом бил голландец, метров с 10 направив мяч точно по позиции голкипера сборной Катара. В следующем моменте Бершам уже мяч достать не смог, однако тут Депай промазал. Акробатический этюд в стиле Ришарлисона получился красивым, вот только не удалось направить мяч под перекладину.

А точным ударом отметился тот, чью цену чемпионат мира в Катаре уже знатно повысил. КОди Гакпо получил мяч от Классена, продвинулся по центру, не замечая сопротивления и с дуги штрафной площади пальнул точно в угол – 1:0. Далее наконец заиграл Катара. Афиф и Али даже совершили пару интересных забегов, несколько обостряющих подач поймали, но не хватало конкретики в завершении.

Сборная Нидерландов в перерыве оценила ситуацию и до нервной концовки решила не доводить. Всё тот же Классен начал вторую голевую атаку, на сей раз навес исполнив. Хухи неудачно сыграл в воздухе, продлив полёт мяча на Депая. Мемфис обязан был забивать, но с пары метров пробил в голкипера и только подоспевший Френки Де Йонг решил ситуацию – 2:0. И вновь пошла игра с небольшим преимуществом Катара, и вновь без опасных моментов.

Далее разбавили матч замены, третий гол голландцев, забитый рукой Бергхейса и быстро отменённый, а также опасный удар Хатема, парированный Ноппертом. И даже добавлено ко второму тайму было «всего» шесть минут. Всё на этом, сборная Катара прощается с домашним мундиалем, так и не набрав ни одного очка. А Нидерланды выигрывают группу и ждут соперника по 1/8 финала.