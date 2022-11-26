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Группа A
Ekvador Эквадор 4 Gollandiya Нидерланды 4 Senegal Сенегал 3 Katar Катар 0
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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Нидерланды практически вышли, но кто будет вторым: Расклады в группе А чемпионата мира

26 Ноября 2022 • 11:36 Комментировать (1)
Эквадор
...
Сенегал
1 2.40 X 3.20 2 3.15
29.11 18:00

В группе А на чемпионате мира в последнем туре два билета в плей-офф разыграют три сборные – Нидерланды, Эквадор и Сенегал. Сетевое издание «Евро-Футбол.Ру» рассказывает о турнирных раскладах в этом квартете.

М
Команда
И
В
Н
П
ЗМ
ПМ
РМ
О
1Нидерланды211031+24
2Эквадор211031+24
3Сенегал21013303
4Катар200215-40

*- Нидерланды опережают Эквадор по очкам фэйр-плей (-1 против -3).

Эквадор – Сенегал

Нидерланды – Катар

Равенство очков

Если в турнирах УЕФА в случае равенства очков команды первым делом сравниваются по личным встречам, то на чемпионате мира ситуация другая. При равенстве очков в ход сразу идёт разница голов, потом – общее количество забитых голов, и только дальше – очные игры. Если все эти показатели идентичны, то начинается подсчёт очков фэйр-плей. Именно по карточкам Нидерланды сейчас опережают Эквадор.

Турнирные расклады

В последнем туре Эквадор и Сенегал играют друг с другом, и кто-то точно потеряет очки. Таким образом, можно говорить о том, что сборная Нидерландов на 99% обеспечила себе место в плей-офф чемпионата мира. Чтобы опуститься на третье место, «оранжевые» должны проиграть Катару с определённой разницей, а параллельный матч должен завершиться вничью, либо победой Сенегала. Рассмотрим чуть подробнее.

Итак, представим, что Эквадор и Сенегал сыграли вничью. Сборная Нидерландов при таком раскладе точно опустится на 3 место, если проиграет Катару крупно (в 3 гола или крупнее). У сенегальцев разность голов будет 0, а у голландцев - -1 или хуже.

Если же при ничьей сенегальцев нидерландцы проиграют в два гола, то всё будет зависеть от конкретных счетов.

Например, при поражении Нидерландов 0:2 и нулевой ничьей Эквадора с Сенегалом показатели голов у нидерландцев и сенегальцев будут идентичными (по 3:3). Выше окажутся «оранжевые» за счёт победы в очном матче. А вот если Нидерланды проиграют 0:2, а Эквадор и Сенегал забьют друг другу по голу (1:1), то сенегальцы обойдут нидерландцев по количеству забитых голов (разность 4:4 против 3:3). А если при нулевой ничьей эквадорцев и сенегальцев Нидерланды проиграют 1:3, то выше по количеству забитых голов окажется уже команда Луи ван Галя (разность 4:4 против 3:3). В общем, понятно.

Также Нидерланды могут опуститься на 3 место при победе Сенегала над Эквадором и своём поражении от Катара. Тут всё тоже будет зависеть от конкретных счетов или даже от карточек.

Поверить в поражение Нидерландов, тем более в два мяча, очень сложно, поэтому все расклады выше относятся скорее к сказочным. Команда Луи ван Галя наверняка окажется в плей-офф, а вторую путёвку в очном матче разыграют Эквадор и Сенегал. Эквадорцам достаточно не проиграть, а сенегальцам нужна только победа. При ничьей африканской сборной для выхода в плей-офф нужны будут те самые чудеса, о которых мы говорили выше. Сенегал может занять первое место, если выиграет, а Нидерланды – нет. Эквадор займёт первое место, если выиграет и обойдёт Нидерланды по дополнительным показателям, или если выиграет, а Нидерланды – нет.

Сборная Катара по итогам последнего тура имеет шансы подняться на третье место, но шансы эти призрачные. Катарской команде нужна победа над Нидерландами и поражение Сенегала, при котором разность голов у хозяев мундиаля окажется лучше, чем у африканцев.

Подготовил Александр Тихий.

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ЭКВАДОР СЕНЕГАЛ
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Комментарии (1)
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Misha_diablo_football
26 Ноября 2022 в 11:42
Голландия и Эквадор пройдут дальше если конечно не случиться что ни будь из разряда вон выходящее...
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