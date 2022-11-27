Игрок сборной Эквадора привлёк внимание топ-клуба АПЛ

Центральный защитник леверкузенского «Байера» и сборной Эквадора Пьеро Инкапье привлёк внимание топ клуба из Английской премьер-лиги. По информации от Daily Mirror, футболиста активно мониторит лондонский «Челси».

Выступления эквадорца на чемпионате мира очень впечатлили тренерский штаб «пенсионеров». Скауты клуба продолжат следить за защитником в оставшихся матчах мундиаля в Катаре.

Напомним, сборная Эквадора на этом чемпионате мира добыла 4 очка в двух матчах группового этапа с Катаром и Нидерландами. Судьба выхода в плей-оф решится в последнем туре, когда южноамериканцы встретятся с Сенегалом.